Titoli di Stato italiani, portafoglio investitori esteri aumenta ancora a maggio

(Teleborsa) - Il2025. In particolare, la posizione degli investitori esteri è aumentata di 2,1 miliardi di euro netti, dopo l'incremento di 20,3 miliardi di aprile. È quanto emerge dalla pubblicazione "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero" della Banca d'Italia. L'aumento cumulato da inizio anno è di 48,9 miliardi di euro.Neiilha registrato un surplus di 24,2 miliardi di euro (pari all'1,1 per cento del PIL); nei dodici mesi precedenti l'avanzo era stato pari a 16,7 miliardi. Il miglioramento dei saldi dei redditi primari (-8,8 miliardi, da -17,9) e dei redditi secondari (-17,9 miliardi, da -18,6) ha più che compensato il maggiore disavanzo dei servizi (-5,3 miliardi, da -4,4) e il minore avanzo delle merci (56,3 miliardi, da 57,6).Alla fine di marzo 2025 laera creditoria per 282 miliardi di euro, pari al 12,8 per cento del PIL. La diminuzione di 53 miliardi rispetto alla fine di dicembre 2024 riflette soprattutto gli aggiustamenti di valutazione, che sul lato delle attività sono connessi con il deprezzamento del dollaro e sul lato delle passività con il rialzo dei corsi azionari delle banche italiane.A maggio 2025 lesono aumentate di 11,7 miliardi. L'incremento ha interessato tutte le principali componenti, in particolare gli investimenti di portafoglio (7,3 miliardi) e gli investimenti diretti all'estero (2,7 miliardi).Sempre a maggio, lesono aumentate di 16,0 miliardi, per effetto di acquisti esteri di titoli italiani (9,8 miliardi, di cui 2,1 di titoli pubblici) e dell'incremento della componente "altri investimenti" (6,4 miliardi).