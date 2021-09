Eventi e scadenze: settimana del 6 settembre 2021

Aeroporto di Bologna

Esprinet

Nb Aurora

Pharmanutra

Exor

Guala Closures

Luve

Mutuionline

Neodecortech

Ferragamo

Wiit

Piovan

Tod's

Toscana Aeroporti

Cembre

Dea Capital

Equita Group

Gas Plus

Isagro

Ivs Group

Lventure Group

Oracle

Piovan

Saes Getters

Sicit Group

Sol

Tamburi

TAS

Avio

B&C Speakers

Banca Finnat

Beghelli

Bialetti

Centrale Del Latte D'Italia

Fidia

Franchi Umberto Marmi

Giglio Group

Gvs

Iniziative Bresciane

La Doria

Landi Renzo

Newlat Food

Omer

Panariagroup

Seco

(Teleborsa) -Salone del mobile - La cinquantanovesima edizione del Salone del mobile 2021 si terrà alla fiera di Rho con un'edizione speciale, il SupersaloneG20 - Health Ministers' Meeting - RomaCNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione europeaCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaItalian Equity Week - L'Italian Equity Week si svolge in formato virtuale. Durante l'evento, una selezione di società quotate e investitori avranno la possibilità di discutere strategie e potenziali scenari di crescita del settore di riferimentoReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari.- CDA: Relazione semestraleFed - Beige BookG20 - Finance and Health Informal Group Meeting - Video ConferenceG20 - 6th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting - Video ConferenceEIA - Pubblica l'outlook sull'energia- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale- CDA: Relazione semestrale4th Bank of Italy-CEPR Labour workshop - Si svolge online la quarta edizione del "Bank of Italy-CEPR Labour workshop" organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con il CEPR per offrire ai ricercatori la possibilità di presentare analisi per la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro e della loro interazione con le principali politiche economicheBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta BOT; Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame ed approvazione della relazione semestrale (I semestre 2021)- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment Partners- CDA: Relazione semestraleEU - Riunione ECOFINRating sovrano - Austria, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Portogallo - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoViicenzaoro 2021 - Appuntamento internazionale di riferimento per l’intera filiera orafo-gioielliera internazionale dove tutto il settore si ritroverà per definire lo stato dell'arte dell'oreficeria.EU - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Semestrale 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale