Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Azimut

Telecom Italia

Interpump

BPER

Caltagirone SpA

Tamburi

Cembre

WIIT

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, dopo il rinvio della decisione, per due settimane, da parte del presidente americano Donald Trump di un attacco all'Iran. Nel frattempo, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito incontreranno, oggi a Ginevra, il loro omologo iraniano Abbas Araghchi, per tentare di riaprire i negoziati tra Iran e Occidente, in coordinamento con l’UE.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,85 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +94 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,86%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,02%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 41.768 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,50%),(+3,00%),(+2,22%) e(+1,74%).del FTSE MidCap,(+2,62%),(+2,33%),(+2,15%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,85%.