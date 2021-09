Nvidia-ARM, operazione potrebbe finire nel mirino della UE

Nvidia

(Teleborsa) -, una maxi operazione del valore di 54 miliardi di dollari, rischia unodopo aver già sollevato le perplessità dell'antitrust del Regno Unito, che ha avviato la procedura per decidere se è opportuno esercitare il golden power. La questione è cruciale perché ha a che fare con l'autonomia tecnologica della UE e le nuove frontiere dell'IoT.La Commissione europea, stando alle anticipazioni del Financial Times, potrebbesull'operazione ed annunciare che le misure compensative proposte dalla big americana delle schede grafiche non sono sufficienti a tutelare la concorrenza. Contro l'operazione si sono scagliati tutti, daL'avvio di una procedura - precisa il quotidiano finanziario britannico, -, perché Nvidia potrebbe ancora raggiungere un accordo con l'antitrust grazie a. Fra queste la possibile vendita di un ramo dell'azienda o addirittura la quotazione di ARM alla Borsa di Londra per renderla contendibile.