Dibattito Pubblico, convegno al Mims sulle grandi opere

(Teleborsa) - Si è tenuto questa mattina presso il, il convegno ‘Il Dibattito pubblico sulle grandi opere’. Organizzato dalla(CNDP), presieduta da Caterina Cittadino, l’incontro è stato l’occasione per approfondire lo scopo e l’utilità di questo istituto che rappresenta un passaggio obbligato nella realizzazione delle grandi opere contenute nel(PNRR). “Ho ritenuto opportuno riportare il dibattito pubblico al centro del processo di realizzazione delle opere pubbliche”, ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, in un videomessaggio trasmesso all’inizio del convegno. “Le trasformazioni in atto nel nostro Paese ci impongono di restituire un ruolo da protagonista ai cittadini. Il dibattito pubblico – ha aggiunto - aiuterà le Istituzioni a decidere meglio gli investimenti e anche più rapidamente di quanto accaduto finora”.Ripercorrendo la storia normativa dell’in Italia, la presidente Cittadino ha sottolineato “l’utilità di questo organismo che, soprattutto per le grandi opere, servirà a fare scelte ponderate che ne migliorino la qualità e ad eliminare tanti contenziosi che fino ad oggi hanno rappresentato il principale motivo di ritardi nella realizzazione delle opere di questo Paese”. I prossimi step prevedono l’adozione di unalla Commissione che agevoli la sua operatività e definisca il profilo tecnico della figura del coordinatore del dibattito pubblico. In questo senso la Commissione attiverà percorsi formativi per la dirigenza dellaI primi dossier che affronterà la Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico riguarderanno i progetti dellesulle opere del PNRR. “Da qui al mese di dicembre – ha ricordato l’Ad di Rfi,intervenendo al convegno - importantissimi progetti ferroviari saranno sottoposti al dibattito pubblico di fronte al quale ci poniamo in maniera costruttiva, per poter dare eventualmente seguito a tutti quei miglioramenti che si riterranno utili a beneficio della collettività”.Invitata a partecipare per esporre l’esperienza francese,, italiana e appena rieletta per i prossimi cinque anni nelladel Debat Publique ha riferito che “la pratica e le domande sociali che hanno accompagnato lo sviluppo di questo Istituto, lo hanno fatto crescere e consolidare anche in, tanto che dal 2016 è stato reso obbligatorio adire alla CNDP”. Nel corso del suo intervento ha anche fatto presente che la Commissione può finanziare studi alternativi diversi da quelli dei proponenti l’opera, ha ricordato che il 60% dei progetti sono stati modificati all’esito del Dibattito pubblico e che complessivamente le tempistiche di realizzazione dell’opera sono diventate estremamente più rapide. La Commissione, ha concluso Ilaria Casillo, “non è un dispositivo di, ma di problem setting, che serve a dibattere per decidere meglio e talvolta anche ad abbandonare un progetto se giudicato non utile”., coordinatore delladelha ribadito che “il Dibattito pubblico in Italia rappresenta una vera rivoluzione copernicana perché mette al centro il consenso democratico sulle opere, consentendo di intervenire in tempo utile su eventuali debolezze progettuali”., presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha precisato che “il Dibattito pubblico è fondamentale per raccogliere ilsu un’opera, ma non deve diventare un dibattito tecnico”. La presidente della Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico ha ricordato che il dibattito pubblico non riguarderà solo le opere del PNRR, ma anche gli interventi infrastrutturali di carattere ordinario, secondo le tipologie e le soglie dimensionali indicate dalla normativa.