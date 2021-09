Eventi e scadenze del 9 settembre 2021

Cembre

Dea Capital

Equita Group

Esprinet

Gas Plus

Isagro

Ivs Group

Lventure Group

Oracle

Piovan

Saes Getters

Sicit Group

Sol

Tamburi

TAS

(Teleborsa) -Salone del mobile - La cinquantanovesima edizione del Salone del mobile 2021 si terrà alla fiera di Rho con un'edizione speciale, il SupersaloneItalian Equity Week - L'Italian Equity Week si svolge in formato virtuale. Durante l'evento, una selezione di società quotate e investitori avranno la possibilità di discutere strategie e potenziali scenari di crescita del settore di riferimentoBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve4th Bank of Italy-CEPR Labour workshop - Si svolge online la quarta edizione del "Bank of Italy-CEPR Labour workshop" organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con il CEPR per offrire ai ricercatori la possibilità di presentare analisi per la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro e della loro interazione con le principali politiche economicheGenerali Italia - Presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2021 - A Roma, al Teatro Eliseo, ci sarà la Presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2021 e Premiazione delle Imprese Welfare Champion. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro, Marco Sesana - Country Manager e CEO Generali Italia13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta BOT; Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame ed approvazione della relazione semestrale (I semestre 2021)- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment Partners- CDA: Relazione semestrale