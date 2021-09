Reno Unito, l'economia rallenta nonostante fine restrizioni

(Teleborsa) -, con uncresciuto appenarispetto all'1% di crescita evidenziato a giugno. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Office for National Statistics, che ha pubblicato stamattina il consueto dato mensile., ultimo mese di normalità prima dello scoppio della pandemia, il prodotto interno lordo risulta ancora i"Dopo molti mesi in cui l'economia è cresciuta molto, recuperando gran parte del terreno perduto dalla pandemia, a luglio c'è stata una piccola crescita", ha affermato Jonathan Athow dell'Office for National Statistics.a luglio, sostenuta dalla riapertura di un giacimento petrolifero, ed ha rappresentato la principale fonte di crescita del PIL. La produzione nelle, invece, si è contratta per il quarto mese consecutivo, riportando una luglio e risultando al di sotto dell'1,8% del livello pre-pandemia (febbraio 2020). La produzione deiè rimasta sostanzialmentee si conferma il 2,1% inferiore al livello pre-pandemi.Lesono cresciute del 9% - spiega l'ONS - riflettendoscattato il 19 luglio scorso. La produzione nel settore dei servizi ai consumatori invece è diminuita dello 0,3%, registrando il primo calo da gennaio 2021, perlopiù a causa di una