OPA Retelit, Marbles annuncia aumento corrispettivo e riduzione soglia minima adesioni

Retelit

(Teleborsa) -ha annunciatoed una, dopo aver annunciato venerdì scorso il prolungamento dell'offerta di una settimana sino a venerdì 17 settembre 2021.Ilper l'offerta pubblica è stato ritoccatoda 2,.85 euro, mentre la condizione sdi adesione "non rinunciabile" è stata ridotta dal 66,67% del capitale sociale indicato in precedenzaQualora l’offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, venga a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari addel capitale sociale verrà riconosciuto ad integrazione del nuovo corrispettivo, unper azione portata in adesione, portando il corrispettivo totale a 3,10 euro.Il nuovo Corrispettivo di 3 euro incorpora un premio pari al 16,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 28 maggio 2021, ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la data di annuncio dell'OPA e al 37,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio. Il corrispettivo maggiorato di 3,10 euro invece incorporerebbe un premio pari al 20,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 28 maggio 2021 e pari al 41,7% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio.Considerato il nuovo corrispettivo e il corrispettivo addizionale e assumendo che tutte le 117.041.550 azioni oggetto dell’offerta, incluse le Azioni Proprie, siano portate in adesione all’Offerta e che quindi la Soglia 66,67% sia raggiunta, il controvalore massimo dell’Offerta sarebbe pari a 362.828.805 euro.