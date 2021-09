BPER avvia un programma di acquisto di azioni proprie

BPER Banca

l'istituto di credito emiliano

(Teleborsa) -ha comunicato che dal 15 settembre 2021 verràche si concluderà indicativamente entro il 31 ottobre 2021.Il programma di acquisto è a servizio delnel contesto del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021 destinato al personale considerato strategico", del sistema incentivante MBO 2021, nonchè di eventuali pagamenti di fine rapporto. L'acquisto verrà effettuato nei termini autorizzati dall'Assemblea di BPER Banca del 21 aprile 2021, entro il periodo dia decorrere dall'8 aprile 2021, data del rilascio dell’autorizzazione da parte di BCE.L’Assemblea del Gruppo ha autorizzato l’acquisto, anche in più tranches, di azioni BPER Banca fino ad un, rappresentative – al 14 settembre – dello 0,35% del capitale sociale della Società e comunque per un importo non superiore ad un controvalore di euro 10 milioni.Al 14 settembre, BPER Banca detiene n. 432.239 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,03% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 1,826 euro.