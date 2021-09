Francoforte, il DAX si allarga a 40 titoli e diventa più "growth"

Airbus

Zalando

Siemens Healthineers

Symrise

HelloFresh

Sartorius

Porsche Automobil Holding

Brenntag

Puma

Qiagen

(Teleborsa) - A partire da lunedì 20 settembre il DAX 30 - il segmento della Borsa di Francoforte contenente i 30 titoli a maggiore capitalizzazione - diventerà. Il paniere conterrà quindi lo stesso numero di aziende che compongono gli indici delle blue chip in Francia (CAC 40) e Italia (FTSE MIB). La revisione è parte di unavviato nell'estate del 2020 e che negli ultimi mesi ha già introdotto diverse nuove regole (come norme più stringenti sulla liquidità e la redditività).sono il produttore di aeromobili, la società di commercio online(il ramo sanitario di Siemens), il produttore di aromi e fragranze(società che vende kit per la preparazione dei pasti), la biotech, la società di distribuzione chimica, la società d'abbigliamentoe la società di diagnostica

L'ingresso di diverse aziende del settore medicale renderanno il nuovo DAX più "growth" e meno "value" rispetto al passato. Le aziende growth hanno infatti elevate attese di crescita per i prossimi anni, mentre i titoli value si muovono su settori considerati ormai maturi e sono quindi società solide ma con limitate prospettive di crescita.



Secondo i dati Qontigo, l'aggiunta di dieci nuove società nell'indice riduce la capitalizzazione di mercato media dei componenti del DAX a 35,5 miliardi di euro da 40,8 miliardi di euro. Sebbene la maggior parte delle nuove società sia più piccola dei costituenti esistenti, Airbus costituisce un'eccezione: è la quinta azienda più grande della Borsa di Francoforte.



Contestualmente, l'MDAX - l'indice con società con capitalizzazione media - sarà ridotto da 60 a 50 membri. Entrano Vantage Towers, Befesa, zooplus, Hypoport, Jungheinrich. Escono le dieci società entrate nel DAX e Hochtief, MorphoSys, Encavis, Nordex, Shop Apotheke Europe (entrate nel SDAX). Nel TecDAX entrano Vantage Towers e Suse, mentre escono LPKF Laser & Electronics e Dragerwerk.