Future USA in ribasso in attesa dell'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa contrastata (solo il Nasdaq in positivo), i future USA indicano che. Da un lato, il trading è limitato dall'attesa per il meeting della Federal Reserve della settimana prossima, quando potrebbe emergere una linea temporale più precisa per il tapering, dall'altro la volatilità è spinta al rialzo dal fatto che oggi scadono contemporaneamente futures e opzioni su azioni e indici.Il contratto sulperde lo 0,19% a 34.684 punti, mentre quello sullolascia sul terreno lo 0,24% a 4.463 punti. Il derivato sulsegna un -0,19% a 15.486 punti.Sul fronte, la giornata è priva di grandi spunti. Dopo l'Opening Bell, il Consumer Survey Center dell'Università del Michigan diffonderà i dati sulle condizioni finanziarie delle famiglie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia.Tra inella seduta odierna ci sono(la società sarebbe in trattativa per fondersi con l'unità di gestione patrimoniale di),(che ha pubblicato la trimestrale),(downgrade),(upgrade) e(continua a pesare la carenza di chip).