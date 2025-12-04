New York: spinge in avanti Invesco Ltd

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Invesco Ltd
, che tratta in rialzo del 4,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Invesco Ltd
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Invesco Ltd
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,99 USD. Primo supporto visto a 24,88. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)