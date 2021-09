Lufthansa, aumento di capitale da 2,14 miliardi per ripagare parte del bailout statale

Lufthansa

(Teleborsa) -- la principale compagnia aerea tedesca - ha annunciato ieri unper ripagare parte del salvataggio del governo tedesco messo in campo durante la crisi da coronavirus. Saranno emesse 597.742.822 nuove azioni (senza valore nominale). Il prezzo di sottoscrizione di 3,58 euro per Nuova Azione corrisponde ad uno sconto del 39,3% sul TERP (ovvero il prezzo teorico dopo lo stacco del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale). Le nuove azioni saranno offerte agli azionisti della società durante il periodo di sottoscrizione, che dovrebbe iniziare il 22 settembre 2021 e terminare il 5 ottobre 2021."Abbiamo sempre chiarito che manterremo il pacchetto di stabilizzazione solo per il tempo necessario", ha affermato l'amministratore delegato Carsten Spohr. "Siamo quindi orgogliosi di poter ora mantenere la nostra promessa e r. Ora possiamo concentrarci completamente sull'ulteriore trasformazione del gruppo Lufthansa", ha aggiunto.In particolare, la società utilizzerà i proventi netti per rimborsare la SilentParticipation I deldi Germania (FSE) per un importo di 1,5 miliardi di euro. Inoltre, intende rimborsare integralmente la SilentParticipation II per un importo di 1 miliardo di euro entro la fine del 2021 e annullare gli importi non utilizzati della SilentParticipationI entro la fine del 2021.