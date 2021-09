Green Pass, in Pmi lavoratori sostituiti fino a 20 giorni

(Teleborsa) - Le imprese conpotranno sostituire i lavoratori sospesi perché non in possesso del green pass per un totale diE' quanto prevede - si spiega in ambienti di Governo - una delle norme contenute nelapprovato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri. Intanto, secondo quanto si apprende in ambienti parlamentari, il decreto legge che estende il green pass è atteso alper questa mattina.Dopo l’estensione dell’obbligo del Green pass, si registra. E, in serata, è lo stesso Commissario straordinario per l’emergenza, il Generale, a certificare il trend."A- ha detto - si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra ilrispetto alla scorsa settimana. Inoltre, oggi, si è riscontrato un aumento deldi prime dosi rispetto alla stessa ora di