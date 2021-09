Italia, a luglio fatturato industria +0,9% su mese

(Teleborsa) - A luglio l'Istat stima che il, al netto dei fattori stagionali,, in termini congiunturali, dopo il +3,10% segnato il mese precedente. L'incremento su base mensile è determinato dall'andamento positivo sul mercato interno (+1,7%) mentre si rileva un moderato calo su quello estero (-0,8%). Nella media del trimestre maggio-luglio l'indice complessivo è cresciuto del 4,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,6% sul mercato interno e +5,8% su quello estero)."Prosegue a luglio la dinamica congiunturale positiva del fatturato dell'industria, con l'indice destagionalizzato che segna un, toccando il livello più elevato dall’inizio della serie storica (gennaio 2000)", è il commento dell'Istituto nazionale di statistica.Con riferimento ai r, a luglio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per i beni strumentali (+4,8%) e per l'energia (+3,6%), mentre registrano una riduzione per i beni intermedi (-1,2%) e i beni di consumo (-0,9%).Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di luglio 2020), il fatturato totale(+19% sul mercato interno e +19,2% su quello estero). Il mese precedente si era registrato un +28,5% (dato rivisto da +28,4%)Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai, l'Istat registra marcati incrementi tendenziali per tutti i settori: +31,8% l’energia, +26,9% i beni intermedi, +16,8% i beni strumentali e +9,9% i beni di consumo. Con riferimento al comparto manifatturiero, si evidenziano aumenti tendenziali per tutti i settori di attività economica.