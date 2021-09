Ottima performance per Salesforce dopo revisione guidance

Salesforce.Com

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del. attestandosi a 277,1. Il titolo del fornitore di servizi IT beneficia di una revisione al rialzo della. Il passaggio al lavoro ibrido guidato dalla pandemia ha alimentato la domanda per i sui software basati sul cloud.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo convista a quota 280,7 e successiva a 291,5. Supporto a 270.