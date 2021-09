Eventi e scadenze del 24 settembre 2021

Askoll Eva

(Teleborsa) -UN General Assembly (UNGA) - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New YorkMilano Fashion Week - Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed eventi per le collezioni primavera/estate 2022Rating sovrano - Belgio - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Unione Europea - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoConferenza Internazionale "Ethics and Artificial Intelligence" - La conferenza, organizzata da Aspen Institute Italia, TIM e Intesa Sanpaolo, si svolge a Venezia. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiRating sovrano - Svezia e Ungheria - Moody's pubblica la revisione del merito di credito8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agosto10.15 - Relazione annuale ARERA a Governo e Parlamento - La presentazione a Parlamento e Governo della Relazione Annuale dell'ARERA - l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - sullo Stato dei servizi e l'Attività svolta, si svolge presso la sala della Regina della Camera dei deputati. . Focus sullo stato dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, servizio idrico e rifiuti) e sulle nuove sfide e impatti dello sviluppo sostenibileTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale