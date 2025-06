Talea, società di revisione RSM dichiara impossibilità di esprimere giudizio su bilancio

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha comunicato che lasulla revisione contabile del bilancio di esercizio di Talea e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, approvati in data 14 giugno 2025. Nelle relazioni, la società di revisione ha dichiarato l'sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, in ragione di limitazioni riscontrate nello svolgimento delle procedure di revisione.In merito alla continuità aziendale, Talea ha attivato, in data 26 maggio 2025, la, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili per il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.Anche ilha rilasciato la propria relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile, nella quale ha evidenziato le risultanze dei propri controlli in merito a debiti verso fornitori, Continuità aziendale, Assetto Organizzativo, amministrativo e contabile, dichiarando, pertanto, l'circa l'approvazione da parte dei soci del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 così come redatto dagli amministratori.Il, si legge in una nota, conferma il proprio, con il supporto di advisor qualificati nominati, per definire e attuare un piano di riequilibrio sostenibile e credibile, in linea con le prospettive del mercato di riferimento e con la volontà di creare valore nel medio-lungo termine.