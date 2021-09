Germania, obiettivo coalizione prima di Natale. Mercati non spaventati

(Teleborsa) - "Vorremmo costruire una coalizione di governo velocemente", con l'obiettivo che la Germania abbia un nuovo governo "". Lo ha detto, aspirante cancelliere e leader del Partito Socialdemocratico tedesco (SPD), che ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni che si sono tenute domenica nel Paese. Come previsto, il processo per un nuovo esecutivo sarà lungo e tortuoso, in quantoper avere la maggioranza al Bundestag. I risultati preliminari ufficiali vedono infatti l'in testa con circa il 25,7% (avrà la maggioranza relativa dei parlamentari per la prima volta dal 2002), laal 24,1%, ial 14,8%, i liberali dell'all'11,5%, l'ultradestra dell'al 10,3% e la sinistraal 4,9%.L'unica certezza è che uno degli ex partiti di governo (SPD e CDU-CSU) sarà il nuovo leader della coalizione. Nei prossimi giorni inizieranno le trattative per cercare di formare una maggioranza di governo, mentre Angela Merkel rimarrà in carica per gli affari correnti. Gli scenari più probabili sono quelli di una coalizione "" (SPD, Verdi, FDP) e una coalizione "" (CDU/CSU, Verdi, FDP), mentre sono meno quotate un'altra versione della Grande coalizione o una coalizione(SDP, CDU/CSU, Verdi).Secondo Stephanie Kelly, Deputy Head of Research Institute di ABRDN, "la sfida più grande è il. Mentre i due partiti sono d'accordo sulle questioni principali come la digitalizzazione e gli investimenti green, le due forze politiche hanno bisogno di trovare una via di mezzo su come il governo intende impiegare e finanziare la spesa per costruire un governo".Il mercato tedesco mostra un buon rialzo nella prima seduta post elezioni federali, e gli investitori non si aspettano scossoni dal processo di formazione del nuovo governo. "È improbabile che la fine di un'era di governi guidati dalla CDU venga rimpianta dai mercati finanziari, dato che la cancelliera Merkel non era molto apprezzata dagli attori di mercato - ha affermato Niall Gallagher, Investment Director European Equities di GAM Investments - Se l'esperienza del governo guidato da Schroder è un qualcosa a cui ispirarsi, soprattutto per le riforme Hartz che hanno portato a politiche favorevoli al mercato e che sono riuscite di rinvigorire l'economia tedesca dalla metà degli anni 2000 in poi,"."Dal punto di vista economico e dei mercati finanziari, la grande notizia è che una potenziale coalizione sinistra-verde-sinistra con SPD, Verdi e Die Linke non può raggiungere la maggioranza, il che riduce l'incertezza per i mercati in vista dei negoziati di coalizione", è stato il commento di Reto Cueni, Chief Economist di Vontobel. "Tuttavia,, poiché in entrambi i casi uno degli ex partiti di governo sarà il nuovo leader della coalizione", ha aggiunto.