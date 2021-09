Continua il rally dei prezzi di petrolio e gas naturale

Gazprom

(Teleborsa) - Non accenna a fermarsi il, con effetti a cascata sui prezzi alla pompa per gli automobilisti di tutto il mondo. I rialzi sono accompagnati da una raffica di previsioni rialziste sui prezzi da parte di banche e trader, sulla base di previsioni per un aumento della domanda durante l'inverno e valutazioni sul fatto che il settore non stia investendo abbastanza per aumentare le forniture.Alle 12.00, i future sul greggiodi dicembre hanno raggiunto i 79,47 dollari al barile, in aumento di 0,75 dollari o dello 0,95%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di novembre scambiano in rialzo di 0,83 dollari, o dell'1,10%, a 76,28 dollari al barile. Il future sul gas () è in rialzo del 7,01% a quota 6,106 dollari per MM BTU.Secondo Goldman Sachs, se l'inverno in arrivo nell'emisfero settentrionale si dovesse mostrare più freddo del normalepotrebbe divenire realtà. Fitch ha invece sottolineato che i prezzi record del gas stanno mettendodi molti settori europei, come i fornitori di energia, i produttori di fertilizzanti e le società di beni di consumo.- che stanno spingendo i governi del Vecchio Continente a intervenire per evitare un caro-bollette - sono causati dall'aumento della domanda (a causa del rimbalzo dell'economia dalla pandemia e di fattori meteorologici), dalla concorrenza con l'Asia per il GNL (Gas naturale liquefatto) e da un'offerta limitata da parte di, il più grande fornitore europeo di gas.