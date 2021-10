Conti pubblici, MEF: "A settembre 2021 fabbisogno in miglioramento a 15,3 miliardi"

(Teleborsa) - Migliora nell'ultimo mese il fabbisogno del settore statale. Secondo i dati diffusi oggi, nel mese diil saldo si è chiuso, in via provvisoria, con unin miglioramento di circa 6,7 miliardi rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-22 miliardi). Ilè pari a circa, in miglioramento di circa 42,8 miliardi rispetto quello registrato nello stesso periodo del 2020 (128,31 miliardi)."Nel confronto con il corrispondente mese del 2020, – commenta il Mef – ilè dovuto principalmente aicui ha contribuito il versamento dell'autoliquidazione, i cui termini sono stati spostati al 15 settembre, e ai. L'effetto positivo è parzialmente attenuato dalla maggiore spesa delle Amministrazioni Territoriali e delle Amministrazioni Centrali su cui ha pesato il finanziamento dei primi 700 milioni per la costituzione della NewCo per il trasporto aereo".Lapresenta una diminuzione di circa 500 milioni.