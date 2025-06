Titoli Stato, MEF annuncia nuovo BTP 5 anni dual tranche. Riapre BTP Green

Banco Santander

Barclays

BNP Paribas

BofA

Credit Agricole

Société Générale

(Teleborsa) - Il(MEF) ha affidato ail mandato per un'emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 5 anni – scadenza 1° ottobre 2030 – e di una riapertura per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow) del BTP Green emesso per la prima volta il 14 maggio 2024 con cedola 4,05% e scadenza 30 ottobre 2037."Prosegue - si legge in una nota del MEF - l'impegno a destinare i proventi dei BTP Green a una pluralità di finalità ambientali" fra cui, per le emissioni del 2025, interventi a favore dell'efficienza energetica degli edifici e i trasporti (in gran parte investimenti in infrastrutture ferroviarie, l'elettrificazione di tratte esistenti, interventi di manutenzione dell'infrastruttura. Il peso relativo è per la maggior parte concentrato su spese sostenute nel corso del 2024 e 2025.La transazione, precisa il MEF, "sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato".