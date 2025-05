UK, il governo completa l'uscita da NatWest a 17 anni dal salvataggio

NatWest

(Teleborsa) - Ildi(ex Royal Bank of Scotland, RBS), ponendo fine alla proprietà pubblica iniziata quando è intervenuto per salvare la banca durante la crisi finanziaria. Tra il 2008 e il 2009, il governo ha stanziato 45,5 miliardi di sterline per stabilizzare RBS (ora NatWest), che all'epoca era una delle più grandi banche al mondo, con oltre 40 milioni di clienti e attività in più di 50 paesi."Quasi vent'anni fa, l'allora governo è intervenuto per proteggere milioni di risparmiatori e imprese dalle conseguenze del crollo di RBS - ha commentato ilper garantire l'economia e il ritorno di NatWest alla proprietà privata chiude un capitolo significativo della storia di questo Paese. Abbiamo protetto l'economia in un periodo di crisi quasi diciassette anni fa, ora ci concentriamo sulla garanzia del futuro della Gran Bretagna in una nuova era di cambiamenti globali".Ad oggi, 35 miliardi di sterline sono stati restituiti all'erario attraverso vendite di azioni, dividendi e commissioni. Sebbene questa cifra sia, "l'alternativa sarebbe stata un collasso con costi economici e conseguenze sociali ben maggiori", si legge in una nota del Tesoro britannico.Ladetenuta dal governo in RBS è stata dell'84,4%. Le azioni in mano pubblica sono state vendute attraverso tre operazioni di accelerated bookbuilding nel 2015 (2,1 miliardi di sterline), 2018 (2,5 miliardi di sterline), 2021 (1,1 miliardi di sterline), cinque riacquisti diretti di azioni da parte di NatWest a marzo 2021 (1,1 miliardi di sterline), marzo 2022 (1,2 miliardi di sterline), maggio 2023 (1,3 miliardi di sterline), maggio 2024 (1,2 miliardi di sterline) e novembre 2024 (1 miliardo di sterline), e un piano di trading per il periodo 2021-2025.Il governo hanel settore bancario effettuati durante la crisi finanziaria.