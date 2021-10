Covid, pillola antivirale Merck riduce ospedalizzazione e morte del 50%

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha comunicato che la pillola antivirale molnupiravir è capace diin pazienti adulti a rischio e non ricoverati con Covid-19 da lieve a moderato. L'azienda sta ora interrompendo lo studio di Fase III e richiederà un'autorizzazione per l'uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti il più rapidamente possibile, con a seguire richieste ad altri organismi di regolamentazione in tutto il mondo.Nello studio, portato avanti con Ridgeback Biotherapeutics, il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir è statoin ospedale o è deceduto fino al giorno 29 dopo la somministrazione, rispetto al 14,1% dei pazienti trattati con placebo (53/377); p=0,0012. Fino al giorno 29, non sono stati segnalatinei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir, rispetto agli 8 decessi nei pazienti che hanno ricevuto il placebo."Con questi risultati convincenti, siamo ottimisti sul fatto che il molnupiravir possa diventare un, ha commentato il. "Continueremo a lavorare con le agenzie di regolamentazione sulle nostre applicazioni e faremo tutto il possibile per portare molnupiravir ai pazienti il ??più rapidamente possibile", ha aggiunto.I dati si basano su uno studio su 775 pazienti arruolati ad agosto 2021 o prima. Al momento della decisione di interrompere il reclutamento, sulla base dei convincenti risultati provvisori, lo studio si stava avvicinando al reclutamento completo del campione di Fase 3, pari a 1.550 pazienti. In previsione dei risultati, Merck aveva già iniziato a produrre molnupiravir e ora stima di produrre, con più dosi che dovrebbero essere prodotte nel 2022.