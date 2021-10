Milano Bergamo accoglie la compagnia norvegese Flyr

(Teleborsa) -si appresta ad accogliere la, che opera con una flotta di tre Boeing 737-800 da 189 posti e ha la suaprincipale all’aeroporto diIl vettore nordeuropeo inizierà a volarea partire. con un collegamento bisettimanale ( mercoledì e sabato) per tutta la stagione invernale. I voli sono già in vendita sul sito del vettore www.flyr.com.Il nuovo servizio attivato da Flyr risponde alla domanda crescente di voli da e per la Norvegia. Con l’ingresso della compagnia norvegese, che si aggiunge ai nuovi arrivi di easyJet, Eurowings e Vueling, il network dell’orario invernale 2021/2022 dell’aeroporto di Milano Bergamo conta 16 compagnie aeree per un totale di 122 collegamenti verso 114 destinazioni in 39 Paesi.