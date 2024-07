Aeroporto di Milano Bergamo inaugurate due sculture di BGBS23

(Teleborsa) -si è svolta questa mattina la, poste nelle rotonde di accesso allo scalo. La società di gestione dell'Aeroporto SACBO, assieme ai Comuni di Bergamo e Brescia confermano cosìdel territorio, in linea di continuità con le iniziativeAl taglio del nastro sono intervenuti le sindache di Bergamo e Brescia,i, il presidente di SACBOa,per il Comitato BGBS23 e l’autore delle opere. Durante la conferenza stampa è intervenuta anche, vicepresidente Fondazione Cariplo.Le due opere opere, commissionate dale realizzate , denominate, sono state concepite in memoria dell’anno che ha visto Bergamo e Brescia accomunate nella celebrazione dei valori culturali, che le identificano con ambienti urbani sempre più sostenibili e bellezze naturali e paesaggistiche che esercitano una forte attrazione turistica.Senza dimenticare il valore aggiunto rappresentato da identità e capacità imprenditoriali votate all’innovazione. Le opere somno state infatti realizzate con il, offerte da aziende quali il colorificio Decom, la Via Luce di Cassinone, Bonfanti Autotrasporti speciali e la Carpenteria Carrara di Matteo Carrara.ha voluto riprodurre: forme incomplete, che è dovere dello spettatore completare ed immaginare, da un lato un buco nero che può far pensare ad un viaggio nel tempo, dall’altra un insieme di incroci che descrivono anche la diversità culturale che attraversa l’aeroporto e quindi le due città."Il lascito di opere e relazioni che Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 ci ha consegnato è un patrimonio che ci siamo impegnati a coltivare e rivitalizzare insieme, attraverso iniziative e progetti sempre più diffusi sui territori", ha dichiaratoaggiungendo "l’obiettivo di valorizzare e condividere la creatività e la forza espressiva dei nostri giovani e dei nostri artisti"."BgBs2023 continua a produrre arte, cultura e riflessioni a oltre sei mesi dalla sua chiusura ufficiale", ha commentato, sottolineando "queste due opere sono la dimostrazione plastica del sodalizio fra le nostre due città, che è sostenuto da un'intenzione sincera e concreta di continuare a lavorare insieme sui fronti turistico e culturale, ma non solo"."Il capitolo di Bergamo e Brescia insieme Capitale della Cultura prosegue e il volano avviato nel 2023 continua a generare l’osmosi dei rispettivi territori provinciali, che si rivelano sempre più attrattivi – ha sottolineatoL’anno che è stato con l’appendice finale a gennaio 2024 ha rappresentato il trampolino di lancio di una visione condivisa e una collaborazione perdurante e vincente, che accompagna visitatori di altri Paesi alla scoperta dei tanti motivi di richiamo delle due città con le rispettive province. Un tutt’uno che si attesta all’aeroporto di Milano Bergamo, che con le oltre 150 destinazioni in 42 Paesi e le possibilità di connessioni su centinaia di tratte intercontinentali, rappresenta il crocevia di flussi di viaggiatori sempre più attratti e ai quali è diretto il messaggio contenuto nelle due opere installate all’ingresso dello scalo".