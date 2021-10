Jonix, nuovo ordine da 1,98 milioni di euro in Germania

Jonix

Rheinmetall

(Teleborsa) -, società quotata da maggio 2021 su AIM Italia e attiva nel settore della sanitizzazione dell'aria indoor, ha ricevuto unper la fornitura di dispositivi MiniMate da parte del gruppo tedesco. La nuova commessa fa seguito all'ordine di pari importo comunicato in data 11 agosto 2021 e in entrambi i casi i dispositivi sono destinati alle scuole tedesche. La consegna è prevista entro l'anno 2021."Grazie ad eccezionali capacità organizzative e logistiche, nonostante lo shortage mondiale in atto, siamo riusciti non solo a mantenere la fiducia di Rheinmetall ma anche a confermare un secondo ordine di tale rilevanza in unamai vista prima d'ora, a testimonianza di quanto l’essere organizzati, snelli e flessibili sia un fattore critico di successo", ha commentato il"Grazie a questo nuovo ordine saremo coerenti con le stime degli analisti sull'intero 2021 - ha aggiunto - Gli importanti accordi siglati nel corso degli ultimi mesi stanno favorendo il nostropermettendoci di crescere nel canale commerciale e industriale".