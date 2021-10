Covid, EMA valuterà rolling review pillola anti-Covid di Merck

Merck & Co

Pfizer

Moderna

(Teleborsa) - L'Agenzia europea del farmaco (EMA) valuterà nei prossimi giorni unadicontro il Covid-19. Lo ha annunciato Marco Cavaleri, a capo della strategia vaccinale di EMA, durante una conferenza stampa il cui focus principale era fornire chiarimenti sul via libera arrivato ieri per la terza doseper le persone con sistema immunitario indebolito."Valuteremo se iniziare una rolling review per questo farmaco nei prossimi giorni. E ovviamente,", ha detto Cavaleri, rispondendo a una domanda sul farmaco Merck. Secondo dati preliminari mostrati la scorsa settimana , la pillola antivirale molnupiravir della società farmaceutica statunitense è capace di ridurre il rischio di ospedalizzazione o morte per Covid-19 del 50% in pazienti adulti a rischio e non ricoverati con Covid-19 da lieve a moderato. L'immunologo statunitense Anthony Fauci ha parlato di "risultati impressionanti".La rolling review è uno strumento che l'EMA utilizza per a. Normalmente, tutti i dati sull'efficacia, la sicurezza e la qualità di un medicinale o di un vaccino devono essere pronti all'inizio della valutazione. Nel caso di una rolling review, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA esamina i dati non appena diventano disponibili dagli studi in corso.