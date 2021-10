HeidelbergCement vende asset regionali in Spagna

HeidelbergCement

(Teleborsa) -annuncia la cessione di alcune attività in Spagna come parte della sua spinta all'ottimizzazione del portafoglio e al miglioramento dei margini.Il produttore di cemento tedesco ha firmato accordi per vendere le sue attività regionali di aggregati e premiscelati in Catalogna, Madrid e Asturia e le sue attività di calcestruzzo nelle Isole Baleari.La società non ha rivelato i dettagli finanziari né le identità dei diversi acquirenti.Il titolo HeidelbergCement viaggia in ribasso sulla piazza di Francoforte registrando un calo dell'1,15%.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 63,07 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,95. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,75.