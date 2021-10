Goldman Sachs, trimestrale ben sopra le attese grazie a boom di M&A

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, l'ultima delle grandi banche USA a comunicare i dati trimestrali, ha registrato unanei tre mesi al 30 settembre. Ilè stato di 13,61 miliardi di dollari e l'utile di 5,38 miliardi di dollari nel periodo, pari a undi 14,93 dollari. Ilera per un utile per azione di 10,18 dollari e un fatturato di 11,68 miliardi di dollari. I ricavi sono stati di 46,70 miliardi di dollari e gli utili di 17,70 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno."Il terzo trimestre ha visto una forte performance operativa e un'accelerazione del nostro investimento nella crescita di Goldman Sachs - ha commentato, presidente e amministratore delegato - Abbiamo annunciato(NN Investment Partners e GreenSky, ndr) nelle nostre attività Asset Management e Consumer che miglioreranno la nostra portata e la capacità di generare rendimenti più elevati e più durevoli".La divisioneha generato il suo secondo fatturato netto trimestrale più alto con 3,70 miliardi di dollari, riflettendo ricavi netti trimestrali record nella consulenza finanziaria e la continua forza dell'underwriting (la sottoscrizione di titoli nella veste di intermediario). La società afferma di essere "rimasta al primo posto" per quanto riguarda la consulenza nelle fusioni e acquisizioni (M&A) e nelle offerte di azioni e offerte pubbliche iniziali (IPO).La divisioneha generato ricavi netti trimestrali di 5,61 miliardi di dollari, riflettendo principalmente la forte performance del comparto azionario, ma anche la performance di reddito fisso, valute e materie prime (FICC).L'è stato di 175 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2021, rispetto ai 278 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2020 e un beneficio netto di 92 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2021.