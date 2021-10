Zona Euro, surplus bilancia commerciale agosto in netto calo a 4,8 miliardi

(Teleborsa) - Diminuisce ilad agosto, registrando un avanzo di 4,8 miliardi di euro, rispetto al surplus di 20,7 miliardi del mese precedente. Le attese erano per un calo più contenuto a 16,1 miliardi di euro. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di 14 miliardi di euro.Il dato, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che lesono state pari a 184,3 miliardi di euro, in aumento del 18,2% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite del 26,6% a 179,5 miliardi di euro.L'all'interno dell'area della moneta unica si è portato a 155,5 miliardi di euro, in aumento del 21,2% rispetto ad agosto 2020.Per l'si è registrato un deficit di 5 miliardi di euro, rispetto al surplus di 10,8 miliardi registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono aumentate del 18%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 31,8% rispetto all'anno prima.