Valneva, risultati positivi per candidato vaccino Covid. Migliori di AstraZeneca

(Teleborsa) - La società biotecnologica franceseha annunciato "dello studio di fase 3 del suo candidato vaccinale contro il Covid-19, VLA2001, un. La società ha affermato in una nota che VLA2001 ha dimostrato "superiorità" contro AZD1222, il vaccino sviluppato daIn particolare, i partecipanti allo studio a cui sono state iniettate due dosi del vaccino Valneva hannorispetto a quelli a cui è stato somministrato quello di AstraZeneca in uno studio su circa 4.000 adulti. Entrambi i gruppi hanno avuto loe nessun paziente si è ammalato gravemente, ha aggiunto la società francese."Questi risultati confermano i vantaggi spesso associati ai vaccini inattivati e adiuvati - ha commentato il CEO Thomas Lingelbach - Ci impegniamo a portare in licenza il nostro candidato al vaccino il più rapidamente possibile e. Siamo desiderosi di proporre una soluzione vaccinale alternativa per le persone che non sono ancora state vaccinate".Valneva ha avviato la presentazione delladell'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e prodotti sanitari del Regno Unito () e si sta preparando a sottoporre la richiesta anche all'Agenzia europea per i medicinali (). Il titolo della società era crollato lo scorso mese dopo che la Gran Bretagna aveva cancellato il contratto per l'acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino che il gruppo stava sviluppando.Grande giornata per, che sta mettendo a segno un, attestandosi a 15,89. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 16,84 e successiva a quota 18,59. Supporto a 15,09.