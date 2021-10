doValue, MSCI incrementa rating ESG a livello AA

doValue

(Teleborsa) - Il fornitore di servizi finanziari MSCI hadi, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, dal livello "A" al. L'upgrade "è un esempio tangibile dell'impegno di doValue nell'adottare le migliori pratiche nell'interesse dei suoi stakeholder, in particolare i clienti, i capital provider (azionisti e obbligazionisti), i dipendenti, ed il più ampio ecosistema sociale e ambientale in cui la società opera", sottolinea la stessa doValue in una nota.MSCI ESG Ratings misura la resilienza di un'azienda rispetto ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) su un orizzonte di lungo termine. I rating vanno da leader (AAA, AA), medio (A, BBB, BB) a ritardatario (B, CCC). Il framework ESG di doValue è stato valutato da MSCI ESG Ratings dal 2018, e ilda BBB nel 2018, ad A nel 2020 e ad AA oggi.