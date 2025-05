doValue, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

doValue

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 15%.Gli analisti scrivono che il primo trimestre del 2025 halordi, trainata principalmente da un contributo crescente del settore non-NPL che ha raggiunto il 39% dei ricavi di gruppo, prossimo all'obiettivo del 2026. L'utile operativo (EBITDA ex-NRI) è migliorato di conseguenza, con un solido contributo dell'Italia e una riduzione delle perdite operative in Spagna. Un solido avvio commerciale dell'anno ha spinto il management ad aumentare l'obiettivo di nuove attività per il 2025 a oltre 12 miliardi di euro di GBV.Il management ha, grazie al buon andamento dell'attività commerciale e a una pipeline di 18 mesi di GBV pari a 47 miliardi di euro, significativamente più solida rispetto alle previsioni del 2024 grazie al successo dell'implementazione della strategia di diversificazione. Tale strategia consentirà a doValue di espandere i propri servizi al segmento dei non-financial receivables. Intesa mantiene invariato l'EBITDA ex-NRI per il periodo 2025-2026, in linea con l'intervallo di guidance confermato dall'azienda.