Eventi e scadenze del 20 ottobre 2021

(Teleborsa) -Finance in Common Summit - La seconda edizione del Global Summit of all Public Development Banks si svolge a Roma ed è ospitato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in partnership con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD) e con il supporto di Finance in Common CoalitionConferenza di ricerca congiunta Banca d'Italia-Bank of England - La Conferenza di ricerca congiunta Banca d'Italia e Bank of England "The macro-financial impacts of climate change and the net zero transition" sarà aperta da Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Andrew Bailey, Governatore della Banca d'Inghilterra. L'evento mira a promuovere il confronto fra policymaker delle banche centrali ed eminenti accademici sulle più evolute frontiere della ricerca e comprenderà un dibattito di alto livello su finanza e politiche per raggiungere zero emissioni netteBCE-CEBRA conference - Quinta edizione della riunione annuale organizzata dalla Central Bank Research Association (CEBRA) con la BCE. Focus sulle implicazioni del crescente ruolo delle valute digitali e del fintech per il sistema monetario e finanziario internazionaleComitato esecutivo Abi - Interverranno: Senatore Luciano D'Alfonso, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e Onorevole Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della CameraWorld Manufacturing Forum - Il tema al centro della IX edizione del WMF sarà "Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero". Ci saranno esperti provenienti da istituzioni internazionali di alto livello, aziende, università e centri di ricerca per confrontarsi su come le imprese e l'ecosistema manifatturiero possono costruire resilienza nel lungo periodo e sul ruolo delle tecnologie digitali nella transizione verso l'economia circolare. L'evento si svolgerà a Villa Erba a Cernobbio.CNEL - Evento istituzionale - Gruppo di lavoro su Scuola e Formazione per il monitoraggio dell'attuazione del PNRRBorsa Italiana - TOL Summit - Il Trading Online Summit sarà in modalità virtuale. Apre la giornata Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana. Partecipano rappresentanti dei principali intermediari finanziari italiani per discutere dei trend e delle opportunità di mercato del 2021. Inoltre esperti operatori del settore esamineranno i diversi strumenti a disposizione degli investitori e i loro diversi utilizzi per affrontare al meglio gli attuali scenari di mercatoFed - Beige BookBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroGreen Italy 2021 - Al Rapporto Green Italy 2021, organizzato da Unioncamere e Symbola, interverranno, tra gli altri, Giuseppe Tripoli Segretario generale Unioncamere, Ermete Rialacci Presidente Fondazione Symbola, Andrea Prete Presidente Unioncamere, Francesco Starace Amministratore Delegato Enel, Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica e Paolo Gentiloni Commissario Europeo per gli Affari Economici- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoModello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.