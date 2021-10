Autonation, titolo aggiorna record storico dopo trimestrale positiva

Autonation

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 124,8, con un. Il titolo del più grande rivenditore statunitense di auto ha festeggiato la trimestrale e. L'utile netto trimestrale da operazioni continue è stato di 361,7 milioni di dollari, o 5,12 dollari per azione, rispetto ai 182,6 milioni di dollari, o 2,05 dollari per azione, di un anno fa. Le entrate sono aumentate del 18% a 6,4 miliardi di dollari.Oltre ai profitti record, AutoNation ha anche annunciatoche dovrebbe generare circa 420 milioni di dollari di entrate annuali e che il consiglio di amministrazione ha approvato unper un massimo di 1 miliardo di dollari. È stata l'ultima trimestrale presentata al mercato dal CEO Mike Jackson: dal primo novembre al suo posto arriva Mike Manley, che ha lasciato il suo ruolo di Head of Americas diOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 129,8 e successiva a quota 138,5. Supporto a 121,2.