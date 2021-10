Eventi e scadenze del 21 ottobre 2021

American Airlines

(Teleborsa) -World Manufacturing Forum - Il tema al centro della IX edizione del WMF sarà "Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero". Ci saranno esperti provenienti da istituzioni internazionali di alto livello, aziende, università e centri di ricerca per confrontarsi su come le imprese e l'ecosistema manifatturiero possono costruire resilienza nel lungo periodo e sul ruolo delle tecnologie digitali nella transizione verso l'economia circolare. L'evento si svolgerà a Villa Erba a Cernobbio.Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di COVID-19, trasformazione digitale, prezzi dell'energia, migrazione e relazioni esterneBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaAcri - 97a Giornata Mondiale del Risparmio - La Giornata Mondiale del Risparmio è organizzata dall'Acri sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L'evento, in diretta streaming, Il titolo dell'edizione di quest'anno è "Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza del Paese". Interverranno il presidente di Acri Francesco Profumo, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele FrancoIntesa Sanpaolo: Infrastrutture sostenibili, un bene comune - L'evento organizzato da Intesa Sanpaolo "Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio dell'Italia" avrà come focus le riforme come fattore cruciale per la crescita, la cooperazione pubblico-privato e la digitalizzazione e transizione energetica. Interverranno, tra gli altri, il Chairman Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo, il Ministro delle infrastrutture, il Direttore Generale del Tesoro, l'AD di Poste Italiane e l'AD di Ferrovie dello Stato Italiane75° Aice "Il mondo è il nostro mercato" - Evento organizzato da Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, per un confronto sui temi dell'export e dell'internazionalizzazione tra le principali istituzioni e il mondo delle imprese8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10.30 - Mobilità 2030 - Il focus del convegno, organizzato da Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia, sarà sulle strategie per un sistema dei trasporti sostenibile, moderno, tutelato ed universalmente accessibile. Interverranno autorevoli rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (in attesa di conferma), dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e delle Ferrovie dello StatoTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati di ricavi retti al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo