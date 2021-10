Maire Tecnimont, accordo Nextchem con Acciaierie D’Italia per decarbonizzazione

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata NextChem e Acciaierie d’Italia, il principale gruppo siderurgico italiano, partecipato da ArcelorMittal e Invitalia, hanno siglato un accordo per uno studio di fattibilità sull’impiego nell’acciaieria di Taranto di gas circolare (syngas) ottenuto attraverso la tecnologia di riciclo chimico di NextChem, basata sul recupero del carbonio e dell’idrogeno contenuti in scarti plastici e secchi mediante un processo di ossidazione parziale.che può essere utilizzato sia nei processi di raffinazione che nel ciclo produttivo dell’acciaio - in sostituzione di polverino di carbone in altoforno o di gas naturale nella riduzione diretta - per abbattere le emissioni di anidride carbonica. Lo studio di fattibilità metterà a fuoco i benefici ambientali derivanti dall’impiego del gas circolare in acciaieria, come anche dalla valorizzazione dei gas di coda dell’acciaieria.Entrambe le soluzioni potrebbero contribuire a ridurre in modo significativo l’impatto ambientale del ciclo produttivo siderurgico.