Positiva la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, anche grazie ai nuovi record storici toccati ieri sera a Wall Street da Dow Jones e S&P 500. Sulla stessa scia rialzista il. La giornata è priva di spunti macroeconomici significativi in Europa; in Spagna i prezzi alla produzione settembre sono saliti ancora Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,161. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%.Sulla parità lo, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.avanza dello 0,97%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,41% a 26.926 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.581 punti.Guadagni frazionali per il(+0,6%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,37%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,11%. Il titolo rinnova i massimi storici sulle attese dei risultati trimestrali il prossimo 2 novembre.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,30%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,19%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,22%),(+4,30%),(+3,28%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.