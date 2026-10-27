Torna in positivo il Vecchio Continente tranne Londra
Il MEF ha collocato Btp short term scadenza 30/10/2028 per 2 miliardi di euro
(Teleborsa) - Tornano in positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente, ad eccezione di Londra, mentre al centro dell'attenzione degli investitori ci sono le banche centrali. Ha preso il via oggi la riunione della FED e domani dal presidente Warsh ci si attende un messaggio di pausa dal tono hawkish. Nella seconda metà della settimana si esprimeranno anche gli istituti centrali di Nuova Zelanda, Canada, Euroona e Giappone. Dalla BCE ci si attendono tassi invariati. Il rendimento del Treasury Usa 10 anni scende al 4,97%, mentre il Btp 10 anni sale al 4,51%. Il MEF ha collocato Btp short term scadenza 30/10/2028 per 2 miliardi di euro a un rendimento in calo al 3,55%, a fronte di una domanda di 3,4 miliardi.
Cambi, commodity e tassi
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 4.016,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 101,1 dollari per barile.
Sale lo spread, attestandosi a +119 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,52%.
Gli indici europei
Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,27%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,81%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,39%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 49.306 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 51.869 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,25%).
I migliori e peggiori di Piazza Affari
Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,68%), Snam (+2,54%), Italgas (+2,34%) e Amplifon (+1,99%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,63%.
Tentenna ENI, con un modesto ribasso dell'1,44%.
Giornata fiacca per A2A, che segna un calo dell'1,07%.
Piccola perdita per Moncler, che scambia con un -0,77%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries (+4,28%), Danieli (+2,78%), Reply (+2,24%) e ENAV (+1,90%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL, che ottiene -2,17%.
Sotto pressione BF, che accusa un calo del 2,01%.
Scivola Ferretti, con un netto svantaggio dell'1,81%.
Tentenna Juventus, che cede l'1,08%.
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