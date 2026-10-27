Torna in positivo il Vecchio Continente tranne Londra

Il MEF ha collocato Btp short term scadenza 30/10/2028 per 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Tornano in positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente, ad eccezione di Londra, mentre al centro dell'attenzione degli investitori ci sono le banche centrali. Ha preso il via oggi la riunione della FED e domani dal presidente Warsh ci si attende un messaggio di pausa dal tono hawkish. Nella seconda metà della settimana si esprimeranno anche gli istituti centrali di Nuova Zelanda, Canada, Euroona e Giappone. Dalla BCE ci si attendono tassi invariati. Il rendimento del Treasury Usa 10 anni scende al 4,97%, mentre il Btp 10 anni sale al 4,51%. Il MEF ha collocato Btp short term scadenza 30/10/2028 per 2 miliardi di euro a un rendimento in calo al 3,55%, a fronte di una domanda di 3,4 miliardi.



Cambi, commodity e tassi



Prevale la cautela sull' euro / dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.016,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 101,1 dollari per barile.



Sale lo spread , attestandosi a +119 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,52%.



Gli indici europei



Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte , che registra una plusvalenza dello 0,27%, seduta negativa per Londra , che mostra una perdita dello 0,81%, e guadagno moderato per Parigi , che avanza dello 0,39%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 49.306 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 51.869 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,25%).



I migliori e peggiori di Piazza Affari



Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,68%), Snam (+2,54%), Italgas (+2,34%) e Amplifon (+1,99%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari , che ottiene -1,63%.



Tentenna ENI , con un modesto ribasso dell'1,44%.



Giornata fiacca per A2A , che segna un calo dell'1,07%.



Piccola perdita per Moncler , che scambia con un -0,77%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries (+4,28%), Danieli (+2,78%), Reply (+2,24%) e ENAV (+1,90%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL , che ottiene -2,17%.



Sotto pressione BF , che accusa un calo del 2,01%.



Scivola Ferretti , con un netto svantaggio dell'1,81%.



Tentenna Juventus , che cede l'1,08%.







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