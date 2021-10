Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety Award 2021" assegnato al Politecnico di Milano

(Teleborsa) - È stato assegnato alilgiunto alla quarta edizione. A ritirare il premioIl riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da, nell'ambito dell'eventoIl premio è stato assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione – "si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con ilma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale"."Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato– e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza".Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati