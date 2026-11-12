Carburanti in calo, Mimit: benzina self a 1,978 €/l, gasolio a 2,218 €/l

(Teleborsa) - Secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, giovedì 12 novembre il prezzo medio self sulla rete stradale è di 1,978 euro al litro per la benzina e di 2,218 per il gasolio. In autostrada la benzina è a 2,010 €/l e il gasolio a 2,277. Rispetto a mercoledì 11 novembre la benzina cala di 1,6 centesimi sulla rete stradale (1,994) e di 1,3 in autostrada (2,023); il gasolio scende di 0,7 centesimi sulla rete stradale (2,225) e di 0,4 in autostrada (2,281).



Ieri il ministero aveva sottolineato che per la benzina 18.252 impianti, il 91,1% del totale stradale e autostradale, hanno un prezzo inferiore a 2,00 €/l. Per il gasolio gli impianti sotto 2,20 €/l sono 7.539, il 37,6%.i.

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