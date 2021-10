Fidia, Luigi Maniglio entra in CdA dopo proposta di rilancio

Fidia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, si è riunito per dar seguito agliapprovata il 29 settembre 2021.Preso atto delle dimissioni di Secondo Dentis e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il board ha cooptato Luigi Maniglio come nuovo consigliere che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea. Maniglio è(che ha presentato un progetto per la ristrutturazione e il rilancio Fidia), hae ha rivestito numerose posizioni di top management in diverse aziende italiane ed internazionali.