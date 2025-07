ICOP convoca assemblea per ampliamento CdA: entrerà Leonardo Spada (Palingeo)

ICOP

Palingeo

(Teleborsa) - Il CdA di, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha deliberato di, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 4 agosto 2025.In sede straordinaria, l'assemblea sarà chiamata a esprimersi sulla proposta di(in quanto riservato a FLS), e da sottoscriversi mediante conferimento in natura di 2.736.000 azioni ordinarie, ai sensi dell'accordo quadro per acquisire il controllo della società target.In sede ordinaria, l'assemblea sarà chiamata a esprimersi sull', procedendo contestualmente alla(CEO di Palingeo) in qualità di consigliere. L'efficacia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria sarà sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione.