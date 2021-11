Garofalo Health Care, informativa sul buy-back

Garofalo Health Care

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021, ha comunicato che, dal 25 al 29 ottobre 2021,pari allo 0,02% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,7636 euro per azione, per un controvalore complessivo pari aA seguito degli acquisti comunicati sopra, al 1 novembre, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 779.218 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,86% del capitale sociale.A Milano, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti.