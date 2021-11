Fed avvia tapering, -15 miliardi da novembre

(Teleborsa) - La Federal Reserve lasciafra lo 0 e lo 0,25%. La banca centrale americana annuncia inoltre l', aggiungendo di essere pronta ad "aggiustare" la velocità del processo di riduzione degli acquisti di asset.L'istituzione monetaria ha fatto sapere che, il ritmo dei suoi programmi di acquisti di titoli pubblici e privati per 15 miliardi di dollari complessivi. Se finora si procedeva al ritmo di 120 miliardi al mese, a novembre si scenderà a 70 miliardi di dollari sui Treasuries ed a 35 miliardi su titoli bancari garantiti da mutui. A dicembre, poi, si calerà a 60 miliardi di dollari sui Treasuries e 30 miliardi di dollari sui titoli legati ai mutui.in questo momento difficile per promuovere gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi - afferma la Fed -. Con i progressi sulle vaccinazioni e il forte appoggio delle politiche varate, l'attività economica e l'occupazione hanno continuato a rafforzarsi. I settori più colpiti dalla pandemia sono migliorati negli ultimi mesi".Quanto all', la Fed ha precisato che "questoche si prevede siano. La strada dell'economia continua a dipendere dal virus. I progressi sulle vaccinazioni e un allentamento delle strozzature alle catene di approvvigionamento dovrebbero continuare a sostenere l'attività economica, l'occupazione e la riduzione dell'inflazione. Restano i rischi all'outlook".e la domanda di lavoro resta molto forte" - ha sottolineato ilnella conferenza stampa al termine del Fomc -. I fattori alla base dell'alta inflazione negli USA "restano prevalentemente connessi alle dislocazioni dovute alla pandemia, alla Federal Reserve capiamo le difficoltà delle famiglie, specialmente per rincari su alimentari e trasporti, ma continuano a ritenere che gli equilibri di domanda e offerta si aggiusteranno". Ovviamente - ha aggiunto - è molto difficile fare previsioni su quanto le dinamiche di approvvigionamento e il rapporto domanda-offerta di beni ritorneranno alla normalità, lo faranno ma la tempistica è incerta".