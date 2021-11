Eventi e scadenze del 5 novembre 2021

BPER

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziIl Salone dei Pagamenti 2021 - Payvolution - Futuro dei pagamenti, euro digitale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali, Open Banking, e intelligenza artificiale. All'evento, promosso da Abi, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatoriRating sovrano - Francia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Danimarca - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2021.- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei Risultati al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Informativa finanziaria periodica al 30 settembre 2021