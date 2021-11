Covid, USA: ordine per altre 1,4 milioni di dosi antivirale Merck & Co

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, e Ridgeback Biotherapeutics hanno reso noto che ileserciterà due delle sue opzioni per, il medicinale antivirale orale sviluppato congiuntamente dalle due società e che riduce ospedalizzazione e morte del 50% . L'acquisto è condizionato al fatto che al medicinale venga concessa l'autorizzazione all'uso di emergenza o l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.La spesa per le dosi aggiuntive sarebbe di circa 1 miliardo di dollari. A giugno il governo statunitense aveva già deciso di spendere 1,2 miliardi di dollari per 1,7 milioni di terapie antivirali. In totale, il governo USA si è ora quindi. La Casa Bianca ha la possibilità di acquistare ulteriori 2 milioni di dosi aggiuntive attraverso le opzioni che rimangono nel contratto.