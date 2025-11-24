Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società chimico-farmaceutica, con un rialzo del 3,70%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 102,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 99,7. L'equilibrata forza rialzista di Merck è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 105,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
