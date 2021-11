Eventi e scadenze del 9 novembre 2021

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi; Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaForum Internazionale di Conftrasporto - La sesta edizione del Forum di Conftrasporto organizzato con Confcommercio si svolge a Roma. Focusu su interrelazioni dei trasporti e della logistica con l'export, portualità, ambiente e intermodalità, Intervengono, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e i Presidenti di Confcommercio e di ConftrasportoEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles15.00 - Future forward: Italy and the future of trade - All'evento virtuale, organizzato da Economist con il supporto di Philip Morris International, intervengono Alessandro Terzulli, Capo Economista di SACE, Manlio di Stefano, Sottosegretario agli Esteri, Barbara Beltrame, Chair della Task Force Trade & Investment per il B20, Marco Hannappel, Presidente e AD di Philip Morris Italia, Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale di Banca d’Italia, con videomessaggio registrato e John Hooper, corrispondente Economist, come moderatore. Focus sulla rilevanza degli investimenti diretti esteri per le industrie italiane e il potenziale della tecnologia e dell'innovazione per il commercio e la digitalizzazione delle filiere15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari.- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo